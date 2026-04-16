Niedługo 100. rocznica przewrotu majowego. Młodzi wykazali się historyczną wiedzą

2026-04-16, 19:58 Monika Siwak/BN

Konkurs wojewódzki nt. przewrotu majowego 1926 roku odbył się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Młodzi z naszego regionu wzięli udział w wojewódzkim konkursie poświęconym przewrotowi majowemu. Wkrótce obchodzić będziemy 100. rocznicę tych wydarzeń, w których główną rolę odegrał marszałek Józef Piłsudski.

Przy okazji wręczania nagród młodzieży w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja historyczna poświęcona rzeczywistości Polaków, Bydgoszczan i mieszkańców naszego regionu w okresie międzywojnia.



Młodsi rozwiązywali test, a uczniowie szkół ponadpodstawowych w prezentacjach multimedialnych pokazywali rzeczywistość lat 20. XX wieku.



Po zamachu stanu dokonanym pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego rządy przejęła sanacja. - 12 maja 1926 roku, w związku ze zmianami i, jak twierdził Piłsudski, trudną sytuacją i nieradzeniem sobie z nią przez rządy parlamentarne przejął władzę w wyniku zamachu majowego - mówi współorganizatorka konkursu i spotkania nauczycielka historii ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Bydgoszczy Emilia Chrebor-Paciorek. - Wówczas nastroje społeczne, wielkość tego społeczeństwa była taka, że jednak najważniejsza była wolna Polska. W okresie dwudziestolecia międzywojennego autorytaryzm w Europie był jednak dostrzegalny - dodaje.



Filip, uczeń Szkoły Podstawowej w Pruszczu, zajął II miejsce wśród uczniów podstawówek. - Uczyłem się z książek i ze stron poleconych przez organizatora. Pomagała mi mama - usłyszała nasza reporterka.



W wyniku zbrojnego zamachu stanu zginęło po obu stronach konfliktu ponad 300 osób.