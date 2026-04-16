Wspomnienie bohaterstwa polskich saperów. Wyjątkowe obchody we Włocławku [zdjęcia]

2026-04-16, 19:16  Marek Ledwosiński/BN
Dzień Sapera we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński

16. kwietnia obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych, czyli Dzień Sapera. Zostało ono ustanowione na pamiątkę bohaterstwa polskich saperów, którzy odegrali ważną rolę w sforsowaniu Odry podczas Operacji Berlińskiej.

Opisywana akcja rozpoczęła się 16 kwietnia 1945 roku i była ostatnią wielką batalią II Wojny Światowej. Tuż po jej zakończeniu do Włocławka skierowano 6. Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy, którego żołnierze przeprawiali armię na zachodni brzeg Odry i wkopali pierwsze polskie słupy graniczne. Saperzy awansowani do rozmiarów pułku i stacjonowali we Włocławku przez kilkadziesiąt lat.

Pułku już tu nie ma, ale zostały rodziny emerytowanych żołnierzy. Co roku, 16 kwietnia spotykają się przy włocławskim pomniku Sapera. Jest z nimi dawny dowódca pułku, były prezydent Włocławka dr Ryszard Chodynicki, który ubolewa nad wyprowadzeniem wojska z miasta. - Nie rozumiem, jako strateg i taktyk, że przy tak dużym zalewie, gdzie jest potężna infrastruktura zamykająca pięćdziesięciokilometrowy zalew, że tutaj nie ma wojsk pontonowych - mówi w rozmowie z PR PiK.

Włocławski pułk, zredukowany do rozmiarów batalionu, obecnie stacjonuje w Chełmnie.

Mówi dr Ryszard Chodynicki

