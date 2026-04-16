Dwa zespoły z regionu znalazły się w pierwszej dziesiątce olimpiady ZUS. Finał odbył się w Warszawie

2026-04-16, 18:42 Agata Raczek/BN

Od prawej: Monika Bernadowicz, dyrektor oddziału ZUS w Bydgoszczy, Elektronik, Mogilno/fot. nadesłane

Uczniowie z Zespołu Szkół w Mogilnie zajęli 9. miejsce, a drużyna z bydgoskiego „Elektronika” uplasowała się na 10. pozycji w finale olimpiady ZUS pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, który odbył się w czwartek w Warszawie.

Michał Gliński z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy zaznacza, że nauki było sporo, ale z pewnością wiedzę wkrótce będzie można wykorzystać w praktyce. - Wiedza z olimpiady przyda nam się w życiu i to szybciej niż się tego spodziewamy - uważa. - To może nastąpić już nawet za kilka lat, gdy będziemy wchodzić na rynek pracy, ale nie tylko, gdyż już teraz wiele osób w naszym wieku zaczyna pierwsze prace wakacyjne i potrzebują znać system ubezpieczeń społecznych - dodaje.



Z kolei jeden z uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie podkreślił, że udział w finale olimpiady był dla nich wyjątkowym doświadczeniem. - Pytania były wymagające i obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy, ale tym bardziej cieszymy się z miejsca w pierwszej dziesiątce. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów powalczymy w olimpiadzie i spróbujemy awansować - przyznaje.



Tegoroczną edycję Olimpiady ZUS wygrali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni.





W rywalizacji wzięło udział 27 zespołów z całej Polski, a uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych.