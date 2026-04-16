Dwa zespoły z regionu znalazły się w pierwszej dziesiątce olimpiady ZUS. Finał odbył się w Warszawie

Od prawej: Monika Bernadowicz, dyrektor oddziału ZUS w Bydgoszczy, Elektronik, Mogilno/fot. nadesłane
Uczniowie z Zespołu Szkół w Mogilnie zajęli 9. miejsce, a drużyna z bydgoskiego „Elektronika” uplasowała się na 10. pozycji w finale olimpiady ZUS pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, który odbył się w czwartek w Warszawie.
Michał Gliński z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy zaznacza, że nauki było sporo, ale z pewnością wiedzę wkrótce będzie można wykorzystać w praktyce. - Wiedza z olimpiady przyda nam się w życiu i to szybciej niż się tego spodziewamy - uważa. - To może nastąpić już nawet za kilka lat, gdy będziemy wchodzić na rynek pracy, ale nie tylko, gdyż już teraz wiele osób w naszym wieku zaczyna pierwsze prace wakacyjne i potrzebują znać system ubezpieczeń społecznych - dodaje.
Z kolei jeden z uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie podkreślił, że udział w finale olimpiady był dla nich wyjątkowym doświadczeniem. - Pytania były wymagające i obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy, ale tym bardziej cieszymy się z miejsca w pierwszej dziesiątce. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów powalczymy w olimpiadzie i spróbujemy awansować - przyznaje.
Tegoroczną edycję Olimpiady ZUS wygrali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni.
W rywalizacji wzięło udział 27 zespołów z całej Polski, a uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych. - Finałowe zmagania składały się z dwóch tur - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - W pierwszej części zespoły rozwiązywały test wielokrotnego wyboru obejmujący 20 pytań z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji. Do drugiej tury awansowało osiem drużyn z najwyższą liczbą punktów, które w kolejnym etapie odpowiadały na 10 pytań. W przypadku takiej samej liczby punktów o wyniku decydował czas udzielania odpowiedzi, liczony od momentu zakończenia czytania pytania - dodaje.
Mówi Michał Gliński z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę