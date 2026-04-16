Świadek tragicznego wypadku w Bydgoszczy: Patrzyłem na Porsche, a za chwilę był huk

2026-04-16, 14:42 Tatiana Adonis/DW

Dziś odbyła się kolejna rozprawa Łukasza L. Według aktu oskarżenia 31-latek, pędząc ul. Grunwaldzką z prędkością ponad 150 km/godz., wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zderzył się z prawidłowo poruszającym się Oplem/Fot. Tatiana Adonis

- Widziałem uderzenie, słyszałem huk - mówił przed sądem mężczyzna, który w sierpniu zeszłego roku był świadkiem śmiertelnego wypadku na Okolu w Bydgoszczy.

Dziś odbyła się kolejna rozprawa Łukasza L. Według aktu oskarżenia 31-latek, pędząc ul. Grunwaldzką z prędkością ponad 150 km/godz., wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zderzył się z prawidłowo poruszającym się Oplem. Jego kierowca, 70-letni mężczyzna, zmarł w szpitalu. Łukaszowi L. grozi do 8 lat pozbawienia wolności.



Przed sądem jako świadek zeznawał, między innymi, 49-letni przedsiębiorca, który rano, 3 sierpnia 2025 roku, znajdował się w pobliżu miejsca tragicznego zdarzenia. Jak mówił, chciał przejść przez ulicę, ale musiał przystanąć.



- Widziałem, że kierowca nie zatrzyma się na przejściu - zeznał. - Stanąłem, żeby mnie nie potrącił - dodał.



Świadek zeznał, że znajdował się 15 m od miejsca zdarzenia. Porsche jechało ul. Grunwaldzką od strony Osowej Góry, natomiast kierowca Opla - mając na skrzyżowaniu zielone światło - wyjeżdżał z ul. Wrocławskiej.



- Oskarżony jechał z nadmierną prędkością, przeleciał na czerwonym świetle i uderzył w drugi samochód. Patrzyłem na Porsche, a za chwilę był huk - mówił świadek. Dodał, że Opel mógł jechać 10-15 km/godz.



Był pytany także o zachowanie kierowcy Porsche tuż po zdarzeniu.



- Oboje podeszliśmy do Opla, próbowaliśmy otworzyć drzwi, ale były zablokowane. Ja sięgnąłem po telefon, żeby wezwać karetkę - mówił świadek.



W sądzie jako świadkowie pojawili się także pracownicy z firmy oskarżonego. Jak mówili, na stanie jest kilkanaście samochodów służbowych różnych marek, w tym Porsche, którym także zdarzało im się jeździć. Podkreślali, że nie mają dostępu do konta facebookowego Łukasza L. Jeden ze świadków przyznał, że mógł zamieścić zdjęcie z jazdy Porsche po mieście, ale wyłącznie na swoim profilu i raczej bez komentarza. Drugi ze świadków mówił, że nie zamieszczał ani filmów ani zdjęć. Te zeznania pojawiły się w nawiązaniu do wcześniejszych wyjaśnień oskarżonego. Mówił, że autem, które brało udział w wypadku mogli jeździć też pracownicy jego firmy, a zdjęcia prędkościomierza auta, publikowane w mediach społecznościowych, nie musiały obrazować jego jazdy.



Prokuratorka pytała świadków (pracowników kierowcy Porsche), czy przed rozprawą rozmawiali o niej z obrońcami oskarżonego lub z nim samym. Jeden przyznał, że mówił o niej (ogólnie o jej przebiegu) z prawnikami, drugi, że dzień wcześniej z Łukaszem L.