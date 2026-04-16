Uczniowie wymalowali zabytki i przyrodę Ziemi Świeckiej na murze swojej podstawówki [zdjęcia]
Malowidło jest poświęcone patronowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeciu. Wyszło spod pędzli nastolatków.
- Namalowałem ten cały dolny pas, wszystkie drzewa są przeze mnie zrobione. Cała szkoła włożyła w to serce, zrobiliśmy to razem - mówi jeden z uczniów.
- Mural jest związany z patronem, a szkoła nosi imię Ziemi Świeckiej - mówi Tatiana Żurawska, zastępczyni dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeciu. - Przedstawia dwoje uczniów, a między nimi rozpościera się Świecie. Promienie słoneczne mają kojarzyć się z edukacją, z rozwojem. Widać nasze rzeki, elementy krajobrazu, Starą Farę. Jest co podziwiać - dodaje.
- Jestem bardzo dumna z nas. Wyszło naprawdę super. Świetnie się bawiliśmy i zyskaliśmy wyjątkową pamiątkę! Będziemy mogli tu przyjść, nawet za parę lat i pokazać znajomym czy rodzinie naszą wspólną pracę - mówią uczennice.
Michał Kaźmierski, twórca murali, który objął opieką ten projekt, podkreśla, że chodziło o to, by uczniowie poczuli swoją sprawczość.
- To, jak to wyszło, nawet mnie samego pozytywnie zaskoczyło - mówi Michał Kaźmierski.
