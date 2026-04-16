Uczniowie wymalowali zabytki i przyrodę Ziemi Świeckiej na murze swojej podstawówki [zdjęcia]

2026-04-16, 13:31 Marcin Doliński, DW

Malowidło jest poświęcone patronowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeciu. Wyszło spod pędzli nastolatków.

- Namalowałem ten cały dolny pas, wszystkie drzewa są przeze mnie zrobione. Cała szkoła włożyła w to serce, zrobiliśmy to razem - mówi jeden z uczniów.



- Mural jest związany z patronem, a szkoła nosi imię Ziemi Świeckiej - mówi Tatiana Żurawska, zastępczyni dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeciu. - Przedstawia dwoje uczniów, a między nimi rozpościera się Świecie. Promienie słoneczne mają kojarzyć się z edukacją, z rozwojem. Widać nasze rzeki, elementy krajobrazu, Starą Farę. Jest co podziwiać - dodaje.



- Jestem bardzo dumna z nas. Wyszło naprawdę super. Świetnie się bawiliśmy i zyskaliśmy wyjątkową pamiątkę! Będziemy mogli tu przyjść, nawet za parę lat i pokazać znajomym czy rodzinie naszą wspólną pracę - mówią uczennice.



Michał Kaźmierski, twórca murali, który objął opieką ten projekt, podkreśla, że chodziło o to, by uczniowie poczuli swoją sprawczość.



- To, jak to wyszło, nawet mnie samego pozytywnie zaskoczyło - mówi Michał Kaźmierski.



