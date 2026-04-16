„Opróżniliśmy blok operacyjny do gołych ścian i w trzy miesiące zbudowaliśmy nowy” [zdjęcia]

2026-04-16, 11:43 Żaneta Walentyn/DW

Jedna z najnowocześniejszych kardiochirurgicznych sal operacyjnych w Europie jest w bydgoskim szpitalu Jurasza/Fot. Izabela Langner

Czy sztuczna inteligencja może przeprowadzać zaawansowane zabiegi serca? Czy to możliwe, że nie ręka ludzka, ale ramię robota przy użyciu AI operuje ludzkie serce? To wszystko dzieje się w jednej z najnowocześniejszych kardiochirurgicznych sal operacyjnych w Europie, która znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy.

O innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w nowoczesnej sali i o pracy nad jej stworzeniem opowiedział prof. Wojciech Pawliszak, kierownik Kliniki Kardiochirurgii szpitala Jurasza w rozmowie z Żanetą Walentyn.





- To, że udało nam się zdobyć finansowanie dzięki marszałkowi województwa, to jest niesamowite - podkreśla prof. Wojciech Pawliszak. - Była tak wielka determinacja naszego zespołu, że udało nam się zbudować wszystko praktycznie od zera. Musieliśmy opróżnić blok operacyjny - do gołych ścian - i w trzy miesiące zbudować całkowicie nowy blok operacyjny ze wszystkimi urządzeniami: od najmniejszego kabelka począwszy, skończywszy na nowych stołach operacyjnych. To była wielka praca. Mam najlepszy zespół, jaki sobie można wymarzyć - dodał.