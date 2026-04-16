„Opróżniliśmy blok operacyjny do gołych ścian i w trzy miesiące zbudowaliśmy nowy” [zdjęcia]
Czy sztuczna inteligencja może przeprowadzać zaawansowane zabiegi serca? Czy to możliwe, że nie ręka ludzka, ale ramię robota przy użyciu AI operuje ludzkie serce? To wszystko dzieje się w jednej z najnowocześniejszych kardiochirurgicznych sal operacyjnych w Europie, która znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy.
O innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w nowoczesnej sali i o pracy nad jej stworzeniem opowiedział prof. Wojciech Pawliszak, kierownik Kliniki Kardiochirurgii szpitala Jurasza w rozmowie z Żanetą Walentyn.
Więcej o najnowocześniejszej sali operacyjnej w Europie w reportażu Żanety Walentyn pt. „Bogom podobni”. Można go posłuchać na naszej stronie internetowej - tutaj.