Roman Rogalski ma mediować w „Solino”: Głodówkę trzeba przerwać, produkcję soli wznowić

- Pierwszym, najważniejszym argumentem byłoby zapewnienie produkcji soli, bo od trzech miesięcy się nie odbywa. Nad postulatami (a niektóre są bardzo ambitne!) trzeba po prostu dyskutować - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK Roman Rogalski. To on miałby mediować w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino”.
Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców i wiceszef Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Roman Rogalski otrzymał propozycję bycia mediatorem w sporze w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino”. To pomysł wojewody Michała Sztybla (szefa wojewódzkiej rady dialogu). Roman Rogalski patrzy na tę skomplikowaną sprawę optymistycznie.
- Jeśli formalnie wszystkie strony zaakceptowałyby moją osobę jako mediatora, to oczywiście włączę się w tą bardzo trudną sytuację w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem PiK Roman Rogalski. - Dla mnie to nie jest problem polityczny, dla mnie to jest problem gospodarczy, który należy rozwiązać na różnych szczeblach administracji rządowej. Można to zrobić, ale trzeba do tego podejść pragmatycznie: po kolei poszczególne postulaty rozważyć, rozpatrzyć z każdej strony, przeanalizować argumenty strajkujących i zbadać, co rząd ma do zaoferowania - dodaje.
Roman Rogalski podkreśla, że głodówka jest niebezpieczna dla zdrowia strajkujących.
- Ten proces trzeba absolutnie zakończyć. Wydaje mi się, że pierwszym, najważniejszym argumentem byłoby zapewnienie produkcji soli, bo od trzech miesięcy Wydział Produkcji Soli nie pracuje. Głodówkę trzeba przerwać, produkcję soli wznowić. Nad postulatami (a niektóre są bardzo ambitne!) trzeba po prostu dyskutować i znajdować rozwiązania dobre dla obu stron. Takie na pewno są - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK Roman Rogalski.
Apel do rządu w sprawie powołania mediatora wystosowali starostowie powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego.
W ich ocenie rząd powinien przystąpić do negocjacji z protestującymi.
Rotacyjna głodówka grupy związkowców z Solidarności trwa od 33 dni.
Domagają się między innymi uruchomienia wydobycia soli w nowych złożach i budowy podziemnych magazynów paliw. - Bez tego ważny dla Kujaw kompleks solno-sodowy może przestać istnieć - podkreślają związkowcy.
- Rząd musi się uwiarygodnić, wtedy można myśleć o zakończeniu głodówki - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK Jerzy Gawęda, lider Solidarności w kopalni Solino.
