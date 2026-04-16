Roman Rogalski ma mediować w „Solino”: Głodówkę trzeba przerwać, produkcję soli wznowić

2026-04-16, 10:52 Monika Siwak/DW

- Pierwszym, najważniejszym argumentem byłoby zapewnienie produkcji soli, bo od trzech miesięcy się nie odbywa. Nad postulatami (a niektóre są bardzo ambitne!) trzeba po prostu dyskutować - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK Roman Rogalski. To on miałby mediować w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino”.

Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców i wiceszef Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Roman Rogalski otrzymał propozycję bycia mediatorem w sporze w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino”. To pomysł wojewody Michała Sztybla (szefa wojewódzkiej rady dialogu). Roman Rogalski patrzy na tę skomplikowaną sprawę optymistycznie.

Dla mnie to nie jest problem polityczny, dla mnie to jest problem gospodarczy

głodówka jest niebezpieczna

Apel do rządu w sprawie powołania mediatora wystosowali starostowie powiatów inowrocławskiego i mogileńskiego.

W ich ocenie rząd powinien przystąpić do negocjacji z protestującymi.

Rotacyjna głodówka grupy związkowców z Solidarności trwa od 33 dni .

Więcej na ten temat tutaj.