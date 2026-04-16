Policjanci zatrzymali traktorzystę. To drogowy recydywista i trafi do więzienia

2026-04-16, 12:42  DW
Policjanci z Topólki (powiat radziejowski) zatrzymali 35-latka w Świerczynkach. Jechał traktorem - Ursusem/Fot. Policja

Pijany wsiadł za kierownicę Ursusa. To nie był jego pierwszy raz. Za wcześniejsze wybryki miał już zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

Policjanci z Topólki (powiat radziejowski) zatrzymali 35-latka w Świerczynkach. Jechał traktorem - Ursusem, miał ponad 1,1 promila alkoholu w organizmie, a w kartotece - dożywotni zakaz prowadzenie wszystkich pojazdów mechanicznych.

- 35-latka umieszczono w areszcie do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Następnego dnia usłyszał zarzut kierowania ciągnikiem w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu kierowania. Kierowcę doprowadzono do Sądu Rejonowego w Radziejowie, gdzie jego sprawę rozpatrzono w trybie przyspieszonym - relacjonuje aspirant sztabowy Marcin Krasucki z policji w Radziejowie.

  • Został skazany na 10 miesięcy więzienia;
  • dostał dożywotni zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych;
  • musi zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Starcie robotów w Bydgoszczy Uczniowie wgrali im algorytm walki [zdjęcia]

Starcie robotów w Bydgoszczy! Uczniowie wgrali im algorytm walki [zdjęcia]

2026-04-16, 14:01
Uczniowie wymalowali zabytki i przyrodę Ziemi Świeckiej na murze swojej podstawówki [zdjęcia]

Uczniowie wymalowali zabytki i przyrodę Ziemi Świeckiej na murze swojej podstawówki [zdjęcia]

2026-04-16, 13:31
Opróżniliśmy blok operacyjny do gołych ścian i w trzy miesiące zbudowaliśmy nowy [zdjęcia]

„Opróżniliśmy blok operacyjny do gołych ścian i w trzy miesiące zbudowaliśmy nowy” [zdjęcia]

2026-04-16, 11:43
Roman Rogalski ma mediować w Solino: Głodówkę trzeba przerwać, produkcję soli wznowić

Roman Rogalski ma mediować w „Solino”: Głodówkę trzeba przerwać, produkcję soli wznowić

2026-04-16, 10:52
Coraz mniej dzieci i nastolatków wyjeżdża do sanatoriów. Powodem wcale nie jest ich lepsze zdrowie

Coraz mniej dzieci i nastolatków wyjeżdża do sanatoriów. Powodem wcale nie jest ich lepsze zdrowie

2026-04-16, 10:10
Most kolejki wąskotorowej w Koronowie jednak dostępny dla rowerzystów

Most kolejki wąskotorowej w Koronowie jednak dostępny dla rowerzystów!

2026-04-16, 09:30
Rząd musi się uwiarygodnić. Czy mediacje pomogą zakończyć głodówkę w Solino [Rozmowa Dnia]

„Rząd musi się uwiarygodnić”. Czy mediacje pomogą zakończyć głodówkę w „Solino”? [Rozmowa Dnia]

2026-04-16, 09:00
Nawet dwa lata czekania na specjalistę. To rzeczywistość pacjentów szpitali powiatowych

Nawet dwa lata czekania na specjalistę. To rzeczywistość pacjentów szpitali powiatowych

2026-04-16, 07:50
Pierwszy w regionie taki sprzęt do nauki dla przyszłych lekarzy działa już w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Pierwszy w regionie taki sprzęt do nauki dla przyszłych lekarzy działa już w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2026-04-16, 06:45

