Bydgoszcz zaprasza na dziesiątki wydarzeń z okazji urodzin! [zdjęcia]

2026-04-15, 19:01 Natasza Trzebuchowska

Bydgoszczy obchodzi 680. urodziny

To już 680 lat! W związku z rocznicą nadania praw miejskich, w najbliższy weekend Bydgoszczanie będą mogli przenieść się w czasie.

Koncerty, bieg, prelekcje, piknik, warsztaty, gry, pokazy i potańcówka. To wszystko przez najbliższe dni będzie się działo w Bydgoszczy, która obchodzi 680. urodziny. Najwięcej wydarzeń zaplanowano od 18 do 26 kwietnia. Poniżej wybrane z nich.



18-19 kwietnia „Feta na Spichlernej”. Na gości czekają rodzinne warsztaty, pchli targ, gry i zabawy, prezentacje muzyczne, a nawet potańcówka!

18 kwietnia o godzinie 12 na Starym Rynku - koncert „Muzyczne granie w rytmie miasta”.

19 kwietnia - wielki „Bydgoski Bieg Urodzinowy” w malowniczej przestrzeni Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim.

21 kwietnia - w samo południe nastąpi symboliczne oznaczenie pamiątkowego drzewa imieniem króla Kazimierza Wielkiego – w Bydgoskiej Alei Dębów Honorowych w Alei Ossolińskich.

22 kwietnia - uczta dla melomanów w sali symfonicznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego przy ul. prof. Godziszewskiego 1.



o godz. 17 zaplanowano koncert „Stabat Mater for Chorus and Concert Band” Karla Jenkinsa, transkrypcja - Martin Ellerby. Na scenie Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy i Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej pod kierunkiem Dominika Sierzputowskiego oraz połączone chóry: Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Medici Cantares” - przygotowanie Joanna Krause, Akademicki Politechniki Bydgoskiej - przygotowanie Agnieszka Sowa, Żeński i Dziewczęcy „Canzona” z Murowanej Gośliny - przygotowanie Elżbieta Wtorkowska i Adrianna Wtorkowska-Kubińska, Polski Chór Męski z Wyrzyska, Wyrzyski Chór Kameralny - przygotowanie Piotr Jańczak. Solistami będą Edyta Krzemień (wokal) i Stefan Janowski (etniczny instrument dęty).

o godz. 19.30 w tym samym miejscu rozpocznie się koncert urodzinowy „Czas jak rzeka płynie…” - solistką ponownie Edyta Krzemień, której towarzyszyć będzie Damian Aleksander. Pod batutą Dominika Sierzputowskiego zagrają Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy i Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

BEZPŁATNE ZAPROSZENIA

26 kwietnia

Pawbeats Orchestra i Goście

