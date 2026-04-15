Bydgoszcz zaprasza na dziesiątki wydarzeń z okazji urodzin! [zdjęcia]

Bydgoszczy obchodzi 680. urodziny/Fot. Natasza Trzebuchowska
To już 680 lat! W związku z rocznicą nadania praw miejskich, w najbliższy weekend Bydgoszczanie będą mogli przenieść się w czasie.
Koncerty, bieg, prelekcje, piknik, warsztaty, gry, pokazy i potańcówka. To wszystko przez najbliższe dni będzie się działo w Bydgoszczy, która obchodzi 680. urodziny. Najwięcej wydarzeń zaplanowano od 18 do 26 kwietnia. Poniżej wybrane z nich.
18-19 kwietnia „Feta na Spichlernej”. Na gości czekają rodzinne warsztaty, pchli targ, gry i zabawy, prezentacje muzyczne, a nawet potańcówka! 18 kwietnia o godzinie 12 na Starym Rynku - koncert „Muzyczne granie w rytmie miasta”. 19 kwietnia - wielki „Bydgoski Bieg Urodzinowy” w malowniczej przestrzeni Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. 21 kwietnia - w samo południe nastąpi symboliczne oznaczenie pamiątkowego drzewa imieniem króla Kazimierza Wielkiego – w Bydgoskiej Alei Dębów Honorowych w Alei Ossolińskich. 22 kwietnia - uczta dla melomanów w sali symfonicznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego przy ul. prof. Godziszewskiego 1.
o godz. 17 zaplanowano koncert „Stabat Mater for Chorus and Concert Band” Karla Jenkinsa, transkrypcja - Martin Ellerby. Na scenie Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy i Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej pod kierunkiem Dominika Sierzputowskiego oraz połączone chóry: Bydgoskiej Izby Lekarskiej „Medici Cantares” - przygotowanie Joanna Krause, Akademicki Politechniki Bydgoskiej - przygotowanie Agnieszka Sowa, Żeński i Dziewczęcy „Canzona” z Murowanej Gośliny - przygotowanie Elżbieta Wtorkowska i Adrianna Wtorkowska-Kubińska, Polski Chór Męski z Wyrzyska, Wyrzyski Chór Kameralny - przygotowanie Piotr Jańczak. Solistami będą Edyta Krzemień (wokal) i Stefan Janowski (etniczny instrument dęty).
o godz. 19.30 w tym samym miejscu rozpocznie się koncert urodzinowy „Czas jak rzeka płynie…” - solistką ponownie Edyta Krzemień, której towarzyszyć będzie Damian Aleksander. Pod batutą Dominika Sierzputowskiego zagrają Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy i Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
BEZPŁATNE ZAPROSZENIA na oba zaplanowane koncerty odbierać będzie można w holu Akademii Muzycznej przy ul. prof. Godziszewskiego 1 w czwartek, 16 kwietnia, od godziny 17.30. Każda osoba odebrać może jedno dwuosobowe zaproszenie na jeden wybrany koncert: „Stabat Mater…” lub „Czas jak rzeka płynie…”.
26 kwietnia - wisienka na torcie! O godzinie 20. na Starym Rynku Pawbeats Orchestra i Goście z koncertem dla mieszkańców.
Pełen program tutaj.
