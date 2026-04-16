Pierwszy w regionie taki sprzęt do nauki dla przyszłych lekarzy działa już w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2026-04-16, 06:45 Sława Skibińska-Dmitruk/DW

Pierwszy w regionie fantom do przeprowadzania badań endoskopowych stanął w bydgoskim Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK/Fot. Sława Skibińska-Dmitruk

Gastroskopia, kolonoskopia czy badanie wnętrza pęcherza - między innymi tego przyszli medycy uczą się na nowoczesnym urządzeniu.

Pierwszy w regionie fantom do przeprowadzania badań endoskopowych stanął w bydgoskim Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK. Dzięki innowacyjnemu urządzeniu studenci uczą się w warunkach do złudzenia przypominających te, z jakimi jako lekarze zetkną się w realu.



- Mamy zaawansowany symulator endoskopowy. To sprzęt, który obrazuje, jak wykonać poszczególne zabiegi na pacjencie, ale z zachowaniem bezpieczeństwa, ponieważ możemy ćwiczyć wielokrotnie - mówi Zofia Tekień-Jankowska, szefowa Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.



Studenci widzą wnętrze „pacjenta” w 3D. Na symulatorze mogą przeprowadzać zabiegi urologiczne, gastroskopię, kolonoskopię czy bronchoskopię.



Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk - poniżej.



