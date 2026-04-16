Nawet dwa lata czekania na specjalistę. To rzeczywistość pacjentów szpitali powiatowych

2026-04-16, 07:50  Marcin Glapiak/DW
W szpitalach powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim długo trzeba czekać na wizyty u specjalistów: u okulisty - ponad pół roku, do kardiologa - ponad rok/Fot. Pexels

W szpitalach powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim długo trzeba czekać na wizyty u specjalistów: u okulisty - ponad pół roku, do kardiologa - ponad rok/Fot. Pexels

- Większość tych placówek jest bardzo zadłużona, co przekłada się na odległe terminy wizyt - mówi dyrektor inowrocławskiego szpitala Bartosz Jakub Myśliwiec.

- W naszym szpitalu najdłuższy czas oczekiwania jest do poradni endokrynologicznej. Sięga ponad dwóch lat - w trybie stabilnym, w trybie pilnym - około jednego roku - mówi dyrektor inowrocławskiego szpitala Bartosz Jakub Myśliwiec. - W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest długi czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne, pacjentów przybywa, czekać trzeba kilkanaście tygodni - dodaje.

W szpitalach powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim długo trzeba czekać na wizyty u specjalistów: u okulisty - ponad pół roku, u kardiologa - ponad rok. Za taki stan rzeczy zdaniem dyrektora inowrocławskiego szpitala odpowiadają oprócz zadłużenia placówek jeszcze dwie rzeczy: ograniczone możliwości diagnostyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i deficyt kadry medycznej w Polsce.

Pierwszy w regionie taki sprzęt do nauki dla przyszłych lekarzy działa już w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Pierwszy w regionie taki sprzęt do nauki dla przyszłych lekarzy działa już w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2026-04-16, 06:45
Najlepsze szkoły na gali Perspektyw w Toruniu Wyniki to efekt uboczny naszej pracy

Najlepsze szkoły na gali Perspektyw w Toruniu! „Wyniki to efekt uboczny naszej pracy ”

2026-04-15, 22:11
Wizja zero w praktyce. Eksperci dyskutowali, jak ograniczyć wypadki w pracy

„Wizja zero” w praktyce. Eksperci dyskutowali, jak ograniczyć wypadki w pracy

2026-04-15, 21:01
Parki krajobrazowe stawiają na przyrodę, ale też na historię i tradycję

Parki krajobrazowe stawiają na przyrodę, ale też na historię i tradycję

2026-04-15, 20:11
Bydgoszcz zaprasza na dziesiątki wydarzeń z okazji urodzin [zdjęcia]

Bydgoszcz zaprasza na dziesiątki wydarzeń z okazji urodzin! [zdjęcia]

2026-04-15, 19:01
Bydgoska przedszkolanka oskarżona o znęcanie się nad dziećmi stanęła przed sądem

Bydgoska przedszkolanka oskarżona o znęcanie się nad dziećmi stanęła przed sądem

2026-04-15, 18:05
Czy mediator pomoże rozwiązać problemy w kopalniach Solino Od tego trzeba było zacząć

Czy mediator pomoże rozwiązać problemy w kopalniach „Solino”? „Od tego trzeba było zacząć”

2026-04-15, 17:56
Ojciec założył gang z nastoletnią córką i jej chłopakiem. Łupy wynosili workami

Ojciec założył gang z nastoletnią córką i jej chłopakiem. Łupy wynosili workami

2026-04-15, 17:02
Tragiczny wypadek pod Inowrocławiem. Pod 35-letnim mężczyzną zarwał się dach

Tragiczny wypadek pod Inowrocławiem. Pod 35-letnim mężczyzną zarwał się dach

2026-04-15, 16:01

