Nawet dwa lata czekania na specjalistę. To rzeczywistość pacjentów szpitali powiatowych

2026-04-16, 07:50 Marcin Glapiak/DW

W szpitalach powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim długo trzeba czekać na wizyty u specjalistów: u okulisty - ponad pół roku, do kardiologa - ponad rok/Fot. Pexels

- W naszym szpitalu najdłuższy czas oczekiwania jest do poradni endokrynologicznej. Sięga ponad dwóch lat - w trybie stabilnym, w trybie pilnym - około jednego roku - mówi dyrektor inowrocławskiego szpitala Bartosz Jakub Myśliwiec. - W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest długi czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne, pacjentów przybywa, czekać trzeba kilkanaście tygodni - dodaje.



W szpitalach powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim długo trzeba czekać na wizyty u specjalistów: u okulisty - ponad pół roku, u kardiologa - ponad rok. Za taki stan rzeczy zdaniem dyrektora inowrocławskiego szpitala odpowiadają oprócz zadłużenia placówek jeszcze dwie rzeczy: ograniczone możliwości diagnostyczne lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i deficyt kadry medycznej w Polsce.



