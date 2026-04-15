Najlepsze szkoły na gali Perspektyw w Toruniu! „Wyniki to efekt uboczny naszej pracy ”

Gala podsumowująca 28. edycję Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026/Fot. Monika Kaczyńska
Były dyplomy, gratulacje i możliwość poznania oferty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkali się tam przedstawiciele najlepszych szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Wzięli udział w gali podsumowującej 28. edycję Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026.
- Region wypada bardzo dobrze - mówi Anna Wdowińska z fundacji Perspektywy. - Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu jest właściwie od zawsze w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w kraju. Bydgoskie Technikum Elektroniczne nr 7 też jest w czołówce. A to nie jest takie oczywiste, dlatego że ranking ogólnopolski jest w pewnym sensie zdominowany przez szkoły warszawskie - dodaje.
Co stoi za sukcesem? Beata Trapnell-Sobolewska, dyrektorka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu uważa, że zaletą tej szkoły jest m.in. oferta edukacyjna. Ale plusów jest więcej.
- Mamy bardzo dużo zajęć dodatkowych, wsparcie UMK, ale ważne są też relacje, które budują uczniowie ze swoimi mentorami - nauczycielami - mówi.
- Nie pracujemy dla rankingów, wyniki to efekt uboczny naszej zwyczajnej pracy - zaznacza Anna Stybaniewicz-Pik, wicedyrektorka Technikum Leśnego w Tucholi.
Na podium tegorocznego rankingu najlepszych liceów i techników w województwie znalazło się też VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy i I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz bydgoskie Technikum Elektroniczne nr 7 i Technikum Budowlane nr 3.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę