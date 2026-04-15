Najlepsze szkoły na gali Perspektyw w Toruniu! „Wyniki to efekt uboczny naszej pracy ”

2026-04-15, 22:11 Monika Kaczyńska/DW

Gala podsumowująca 28. edycję Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026/Fot. Monika Kaczyńska

Były dyplomy, gratulacje i możliwość poznania oferty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkali się tam przedstawiciele najlepszych szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Wzięli udział w gali podsumowującej 28. edycję Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026.

- Region wypada bardzo dobrze - mówi Anna Wdowińska z fundacji Perspektywy. - Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu jest właściwie od zawsze w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w kraju. Bydgoskie Technikum Elektroniczne nr 7 też jest w czołówce. A to nie jest takie oczywiste, dlatego że ranking ogólnopolski jest w pewnym sensie zdominowany przez szkoły warszawskie - dodaje.



Co stoi za sukcesem? Beata Trapnell-Sobolewska, dyrektorka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu uważa, że zaletą tej szkoły jest m.in. oferta edukacyjna. Ale plusów jest więcej.



- Mamy bardzo dużo zajęć dodatkowych, wsparcie UMK, ale ważne są też relacje, które budują uczniowie ze swoimi mentorami - nauczycielami - mówi.



- Nie pracujemy dla rankingów, wyniki to efekt uboczny naszej zwyczajnej pracy - zaznacza Anna Stybaniewicz-Pik, wicedyrektorka Technikum Leśnego w Tucholi.



Na podium tegorocznego rankingu najlepszych liceów i techników w województwie znalazło się też VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy i I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz bydgoskie Technikum Elektroniczne nr 7 i Technikum Budowlane nr 3.



