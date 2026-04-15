Ojciec założył gang z nastoletnią córką i jej chłopakiem. Łupy wynosili workami

Wczoraj w Śródmieściu we Włocławku 38-letni ojciec, jego 15-letnia córka i jej 19-letni chłopak włamali się do automatu z napojami/Fot. KMP we Włocławku
Cała trójka wpadła w ręce policjantów z Grupy Szybkiego Reagowania włocławskiej policji. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, a dziewczyną zajmie się sąd rodzinny.
Wczoraj w Śródmieściu we Włocławku 38-letni ojciec, jego 15-letnia córka i jej 19-letni chłopak włamali się do automatu z napojami. Jak mówią policjanci - działali wspólnie i w porozumieniu. Funkcjonariusze zastali najstarszego mężczyznę przy lodówce. Na ich widok rzucił się do ucieczki, ale szybko został zatrzymany. Tak samo jak nastolatkowie. Mieli przy sobie trzy worki z napojami. Skradziony towar został odzyskany.
- Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, 38-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności, bo czynu tego dokonał w recydywie. Natomiast 19-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Materiały tej sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który podejmie dalsze kroki, co do nieletniej - relacjonują włocławscy policjanci.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę