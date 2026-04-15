Ojciec założył gang z nastoletnią córką i jej chłopakiem. Łupy wynosili workami

Wczoraj w Śródmieściu we Włocławku 38-letni ojciec, jego 15-letnia córka i jej 19-letni chłopak włamali się do automatu z napojami/Fot. KMP we Włocławku

Wczoraj w Śródmieściu we Włocławku 38-letni ojciec, jego 15-letnia córka i jej 19-letni chłopak włamali się do automatu z napojami. Jak mówią policjanci - działali wspólnie i w porozumieniu. Funkcjonariusze zastali najstarszego mężczyznę przy lodówce. Na ich widok rzucił się do ucieczki, ale szybko został zatrzymany. Tak samo jak nastolatkowie. Mieli przy sobie trzy worki z napojami. Skradziony towar został odzyskany.



- Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, 38-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności, bo czynu tego dokonał w recydywie. Natomiast 19-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Materiały tej sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który podejmie dalsze kroki, co do nieletniej - relacjonują włocławscy policjanci.