Małżeńska bójka na toruńskim Rubinkowie. Musiała interweniować policja
Kobieta i mężczyzna trafili do szpitala po awanturze w jednym z zakładów usługowych przy ul. Łyskowskiego w Toruniu.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godz. 9 - mówi podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. - Na miejsce skierowano patrol policji oraz grupę szybkiego reagowania. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w lokalu usługowym doszło do kłótni małżeńskiej. Kobieta i mężczyzna z obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala. Mężczyzna został wcześniej obezwładniony przez policjantów.
Ostateczna kwalifikacja tego, co się wydarzyło - jak powiedziała rzeczniczka - będzie znana po zebraniu dowodów i przesłuchaniach.