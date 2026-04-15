Małżeńska bójka na toruńskim Rubinkowie. Musiała interweniować policja

2026-04-15, 11:02 Maciej Wilkowski / TB

Podczas bójki musieli interweniować policjanci z grupy szybkiego reagowania. / Fot. Ilustracyjne / KMP w Toruniu

Kobieta i mężczyzna trafili do szpitala po awanturze w jednym z zakładów usługowych przy ul. Łyskowskiego w Toruniu.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godz. 9 - mówi podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. - Na miejsce skierowano patrol policji oraz grupę szybkiego reagowania. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w lokalu usługowym doszło do kłótni małżeńskiej. Kobieta i mężczyzna z obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala. Mężczyzna został wcześniej obezwładniony przez policjantów.



Ostateczna kwalifikacja tego, co się wydarzyło - jak powiedziała rzeczniczka - będzie znana po zebraniu dowodów i przesłuchaniach.