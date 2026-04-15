„Darmowe leki za dane osobowe"? Uważajcie, to oszustwo!

2026-04-15, 11:21 Marcin Doliński / TB

Przychodnia w Świeciu. / Fot. Marcin Doliński

W Świeciu próbują oszukiwać pacjentów, podszywając się pod pracownika gminnej przychodni zdrowia. Sprawę badał nasza reporter - Marcin Doliński.

- Kobieta, podszywając się pod pracownika przychodni, zadzwoniła proszą o dane osobowe w zamian za przekazanie darmowych leków - mówi Anna Wilczynska-Filip z miejsko-gminnej przychodni zdrowia w Świeciu. - Pacjent żadnych danych nie przekazał, natomiast opowiedział o całej sytuacji swojej córce, która powiadomiła nas.



- Tak, tak... Słyszałem. Coś mi się obiło o uszy. Trzeba być czujnym - mówi jedna z pacjentek przychodni w Świeciu. - Oszuści szukają różnych sposobów. - Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Odłożyć słuchawkę lub zgłosić sprawę na policję.

nie rozdaje darmowych leków swoim pacjentom, a pracownicy nie wydzwaniają po domach, prosząc o ujawnianie danych osobowych.