„Darmowe leki za dane osobowe"? Uważajcie, to oszustwo!
W Świeciu próbują oszukiwać pacjentów, podszywając się pod pracownika gminnej przychodni zdrowia. Sprawę badał nasza reporter - Marcin Doliński.
- Tak, tak... Słyszałem. Coś mi się obiło o uszy. Trzeba być czujnym - mówi jedna z pacjentek przychodni w Świeciu. - Oszuści szukają różnych sposobów. - Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Odłożyć słuchawkę lub zgłosić sprawę na policję.
Dyrekcja przychodni przypomina, że nie rozdaje darmowych leków swoim pacjentom, a pracownicy nie wydzwaniają po domach, prosząc o ujawnianie danych osobowych.