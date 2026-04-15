Pożar w Lipnie. Z budynku ewakuowano kilkanaście osób

2026-04-15, 08:50 Agnieszka Marszał / TB

Fot. Ilustracyjne

Po godz. 3 w nocy ogień pojawił się na ostatniej kondygnacji wielorodzinnego budynku przy ul. Rapackiego.

- Z budynku objętego pożarem ewakuowano 13 osób. Dodatkowo ewakuowano również mieszkańców okolicznych domów - mówi st. kpt. Patryk Szajgicki, oficer prasowy komendy powiatowej PSP w Lipnie.



Na miejsce pożaru dotarł burmistrz Lipna. Zaoferował poszkodowanym pomoc.



- Pan burmistrz rozmawiał już z rodzinami. Zaproponował pomoc dla każdego, kto zgłosi się do urzędu. W razie potrzeby będziemy organizować miejsce w mieszkaniach komunalnych - mówi Paweł Romański, sekretarz miasta.



Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Ich badanie będzie się mogło rozpocząć po zakończeniu akcji gaśniczej.