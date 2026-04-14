Zderzenie karetki przewożącej pacjentkę z osobówką na Rondzie Maczka w Bydgoszczy

2026-04-14, 21:58 Marcin Kupczyk/BN

Karetka pogotowia i samochód osobowy zderzyły się na Rondzie Maczka w Bydgoszczy/fot. Facebook/Heron 15 Pomoc Drogowa

Karetka pogotowia i samochód osobowy zderzyły się na Rondzie Maczka w Bydgoszczy. Ambulans przewoził chorą kobietę. Pojazd przewrócił się na bok.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 21. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolnili pacjentkę z karetki i przekazali kolejnemu zespołowi ratowników. Nikt z załogi nie został poszkodowany.