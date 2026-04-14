Kolejne miejsce przyjazne seniorom otwarto w Starym Fordonie w Bydgoszczy [lista lokalizacji] [zdjęcia i wideo]

2026-04-14, 19:56  Tatiana Adonis/BN
Osiedlowe Centrum Seniora otwarto w bydgoskim Starym Fordonie/fot. Tatiana Adonis

Osiedlowe Centrum Seniora otwarto w bydgoskim Starym Fordonie. To miejsce aktywizacji dla osób powyżej 60. roku życia. Tam ćwiczą, uczestniczą w warsztatach, trenują pamięć i zawierają przyjaźnie.

W Bydgoszczy to siódmy tego typu punkt. Będzie funkcjonował przy ul. Rynek 6.

Seniorki i seniorzy mieszkający w okolicy nowo otwartego centrum nie kryją zadowolenia. - To jest uaktywnienie seniorów, nie siedzi się w domu i nie narzeka na małą emeryturę, tylko spotyka się z ludźmi - usłyszała reporterka PR PiK. - Wcześniej, kiedy nie było tutaj Osiedlowego Centrum Seniora jeździłam na Karpacką. Teraz mam bardzo blisko domu i jestem szczęśliwa, że będę mogła brać udział w zajęciach - dodała kolejna rozmówczyni.

O ofercie Osiedlowego Centrum Seniora w Starym Fordonie opowiedziała Bernadeta Michałek ze Stowarzyszenia Fordońska Kopalnia Pomysłów. - Seniorzy będą mogli skorzystać z warsztatów komputerowych, językowych, kulturalnych - poinformowała.

Osiedlowe Centra Seniora w Bydgoszczy są finansowane z budżetu miasta.

Lokalizacje Osiedlowych Centrów Seniora w Bydgoszczy:

  • Fordon, ul. Jarużyńska 9, prowadzone przez Fundację Pro Omnis. Zajęcia odbywają się min. 3 dni w tygodniu w blokach trzygodzinnych. Zapisy: tel. 505 895 185.
  • Stary Fordon, ul. Rynek 6. Kontakt: 791 994 633.
  • Nad Kanałem Bydgoskim, ul. Staroszkolna 10. Kontakt: 693 765 075.
  • Nad Brdą, ul. Jagiellońska 28/L302. Kontakt: 573 169 886.
  • Śródmieście, ul. Garbary 2 w kampusie WSG. Kontakt: 535 762 922.
  • Szwederowo, ul. Karpacka 52. Kontakt: 535 762 922 (pn–pt, 8:00–15:00).
  • Centrum, ul. Połczyńska 3. Kontakt: 572 940 007 (pn–pt, 11:00–17:00).

Relacja Tatiany Adonis

Osiedlowe Centrum Seniora otwarto w bydgoskim Starym Fordonie/wideo Tatiana Adonis

Bydgoszcz
Region

Zmiany w centrum Torunia wyznaczają słupki. Starówka ma być dla ludzi

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę