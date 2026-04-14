Kolejne miejsce przyjazne seniorom otwarto w Starym Fordonie w Bydgoszczy [lista lokalizacji] [zdjęcia i wideo]

Osiedlowe Centrum Seniora otwarto w bydgoskim Starym Fordonie. To miejsce aktywizacji dla osób powyżej 60. roku życia. Tam ćwiczą, uczestniczą w warsztatach, trenują pamięć i zawierają przyjaźnie.
W Bydgoszczy to siódmy tego typu punkt. Będzie funkcjonował przy ul. Rynek 6.
Seniorki i seniorzy mieszkający w okolicy nowo otwartego centrum nie kryją zadowolenia. - To jest uaktywnienie seniorów, nie siedzi się w domu i nie narzeka na małą emeryturę, tylko spotyka się z ludźmi - usłyszała reporterka PR PiK. - Wcześniej, kiedy nie było tutaj Osiedlowego Centrum Seniora jeździłam na Karpacką. Teraz mam bardzo blisko domu i jestem szczęśliwa, że będę mogła brać udział w zajęciach - dodała kolejna rozmówczyni.
O ofercie Osiedlowego Centrum Seniora w Starym Fordonie opowiedziała Bernadeta Michałek ze Stowarzyszenia Fordońska Kopalnia Pomysłów. - Seniorzy będą mogli skorzystać z warsztatów komputerowych, językowych, kulturalnych - poinformowała.
Osiedlowe Centra Seniora w Bydgoszczy są finansowane z budżetu miasta.
Lokalizacje Osiedlowych Centrów Seniora w Bydgoszczy:
Fordon, ul. Jarużyńska 9, prowadzone przez Fundację Pro Omnis. Zajęcia odbywają się min. 3 dni w tygodniu w blokach trzygodzinnych. Zapisy: tel. 505 895 185.
Stary Fordon, ul. Rynek 6. Kontakt: 791 994 633.
Nad Kanałem Bydgoskim, ul. Staroszkolna 10. Kontakt: 693 765 075.
Nad Brdą, ul. Jagiellońska 28/L302. Kontakt: 573 169 886.
Śródmieście, ul. Garbary 2 w kampusie WSG. Kontakt: 535 762 922.
Szwederowo, ul. Karpacka 52. Kontakt: 535 762 922 (pn–pt, 8:00–15:00).
Centrum, ul. Połczyńska 3. Kontakt: 572 940 007 (pn–pt, 11:00–17:00).
