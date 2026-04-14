Nie ma planów ograniczenia produkcji w inowrocławskich zakładach Solino - informuje wojewoda Michał Sztybel

2026-04-14, 19:13 Marcin Glapiak/BN

W Inowrocławiu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczącym jest wojewoda Michał Sztybel/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

W Inowrocławiu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Rozmawiano między innymi o sytuacji w zakładach IKS Solino oraz trwającym - według deklaracji protestujących - proteście głodowym.

W posiedzeniu, mimo zaproszenia ze strony przewodniczącego rady, czyli wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla, nie uczestniczyli protestujący ze związku NSZZ Solidarność. Ich szef Jerzy Gawęda powiedział reporterowi PR PiK, że „nie czas na zabawę i propagandę” - Należy już podjąć decyzję - dodał.



W trakcie spotkania w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wojewoda zaznaczył, że Inowrocławskie Kopalnie Soli nie planują ograniczenia produkcji. Nie ma też planów ograniczenia działalności magazynów rezerw strategicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ani ograniczenia działalności samej spółki. Michał Sztybel zaznaczył, że jest otwarty na spotkanie z protestującymi - również przy udziale mediatora - tak, aby doprowadzić do zakończenia protestu głodowego.



Przypominamy, że protest ma charakter rotacyjny i został rozpoczęty przez czterech spośród około 250 pracowników spółki. Związkowcy z Solidarności Przy IKS Solino domagają się podjęcia przez rząd działań mających wzmocnić kompleks sodowo-solny.