Jedna osoba pod opieką ratowników po zderzeniu dwóch aut na DK 15 niedaleko Golubia-Dobrzynia

2026-04-14, 18:12 Natasza Trzebuchowska/BN

Fot. ilustracyjna

Jedna osoba wymagała opieki ratowników po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Wielka Łąka (pow. golubsko-dobrzyński), na krajowej piętnastce. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.

Do incydentu doszło o godz. 17:40, na trasie Toruń-Brodnica. Jedna osoba jest pod opieką ratowników. W sumie w zdarzeniu brały udział trzy osoby.



O 20:00 poinformowano o zakończeniu utrudnień.