Jest śledztwo w sprawie wypadku przy budowie pomnika Matki Bożej niedaleko Lipna

2026-04-14, 16:46 Radosław Jagieła/BN

36-letni pracownik, podczas prowadzonych prac przy budowie pomnika Matki Bożej spadł z rusztowania i trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Konotopie w powiecie lipnowskim. Policja prowadzi śledztwo.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna nie zachował należytej ostrożności - mówi w rozmowie z PR PiK młodszy aspirant Agnieszka Romańska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. - 36-latek z obrażeniami ciała został zabrany śmigłowcem do szpitala - dodaje.



Czynności procesowe są teraz prowadzone pod nadzorem prokuratora pod kątem wypadku w pracy.



36-letni mężczyzna jest narodowości ukraińskiej. Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, był zatrudniony legalnie. O sprawie jako pierwszy poinformował portal tvn24.pl.