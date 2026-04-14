Piernikowe Targi Pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Potrwają trzy dni [zdjęcia]
Z ofertą pracy, praktyk i stażu można zapoznać się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
Rozpoczęły się trzydniowe Piernikowe Targi Pracy. To nie tylko okazja, by spotkać się z potencjalnym pracodawcą, ale też by skonsultować swoje CV i porozmawiać z doradcą zawodowym.
- Oczywiście należy studiować, zdawać egzaminy, uczyć się, ale także pomyśleć sobie, o zdobywaniu doświadczeń - mówi Izabela Rutkowska, doradczyni kariery w Biurze Karia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Dobra będzie na przykład praca dodatkowa, praca wakacyjna, praktyki, wszystko to, co nas przybliży do obranego celu zawodowego - dodaje.
- Jutro wystawcy będą dostępni na Wydziale Prawa i Administracji UMK.
- W czwartek wydarzenie odbywać się będzie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.
- Każdego dnia targi rozpoczynają się o 9. i kończą o 14.