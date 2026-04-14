250 przyszłych farmaceutów z 29 krajów Europy spędzi tydzień w Bydgoszczy

2026-04-14, 20:34  Monika Siwak/DW
250 przyszłych farmaceutów z 29 krajów Europy spędzi tydzień w Bydgoszczy

250 przyszłych farmaceutów z 29 krajów Europy spędzi tydzień w Bydgoszczy/Fot. Monika Siwak

Młodzi ludzie uczestniczą w Kongresie EPSY, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Farmacji.

Przyszli farmaceuci rozmawiają m.in. o rosnącej roli aptekarzy w profilaktyce (chodzi m.in. o szczepienia, na jakie możemy się umawiać właśnie w aptekach) czy zdrowiu kobiet.

- Właśnie skończyliśmy panel, który skupiał się na chorobach infekcyjnych. Farmaceuci odgrywają coraz ważniejszą rolę w szczepieniach - mówi Julia Górnicka, koordynatorką kongresu. - Tylko w Polsce mamy aktualnie 26 szczepień na różne choroby infekcyjne, które mogą wykonywać farmaceuci - dodaje.

Jak przyznaje jedna ze studentek z Turcji, to ważne, że można się rozwijać, poznając procedury w różnych krajach. A w programie kongresu są m.in. szkolenie z cierpliwej, wyjaśniającej komunikacji z pacjentem. Uczestnicy wydarzenia będą też zwiedzać Bydgoszcz, m.in. Muzeum Farmacji. Zagraniczni goście posmakują też chleba ze smalcem i kiszonych ogórków.

