Porządku i bezpieczeństwa w Ciechocinku strzegą od teraz strażnicy miejscy

2026-04-14, 18:36 Radosław Jagieła/DW

Tomasz Kazierski i Szymon Kardasz - strażnicy miejscy w Ciechocinku/ Fot. UM Ciechocinek

Przygotowania trwały kilka miesięcy. Formację tworzy dwóch strażników i komendant Paweł Betliński.

W ciechocińskiej straży miejskiej w tym roku mają pracować jeszcze dwie osoby. Dzisiaj odbyło się otwarcie ofert w ogłoszonym naborze. Jak dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK - wpłynęły trzy zgłoszenia, ale tylko jedno spełniało wymogi formalne. Wkrótce ma zostać ogłoszony ponowny konkurs.



- Straż miejska rozpoczęła pracę 10 kwietnia - mówi Paweł Betliński. - Strażnicy przeszli kurs, zaliczyli praktyki i egzamin. Spełnili wszystkie wymagania. Dla strażników najważniejsze będzie zabezpieczenie ładu i porządku na terenie miasta. Chodzi szczególnie o parkowanie, zakłócanie porządku, ewentualnie zakłócanie ciszy nocnej. Przewidujemy, że służba może się odbywać również w weekendy. Będziemy zwracać uwagę także na zaśmiecanie czy palenie w piecach nieodpowiednimi materiałami - dodaje.