Miała znęcać się nad niespełna dwuletnią córką. Jest akt oskarżenia przeciwko Agnieszce W.

2026-04-14, 11:45  Michał Zaręba/DW
Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się śledztwo w sprawie Agnieszki W. podejrzanej o znęcanie się nad swoją niespełna dwuletnią córką Wiktorią

Prokurator zarzucił Agnieszce W. z Torunia, że znęcała się fizycznie i psychicznie nad małą Wiktorią. Dziewczynka miała liczne obrażenia na całym ciele: zasinienia, zadrapania, ślady przypominające ugryzienia. Kobieta nie przyznała się do tego.

- Prokurator zarzucił Agnieszce W., że od 22 grudnia 2023 r. do 19 października 2025 r. w Toruniu znęcała się fizycznie i psychicznie nad małoletnią córką Wiktorią, nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny i fizyczny. Jak ustalono, zaniedbywała dziecko emocjonalnie. Nie dbała o jego codzienną higienę oraz zbilansowane posiłki. W październiku 2025 r., gdy małoletnia pozostawała pod jej wyłączną opieką, spożywała m.in. alkohol. Uderzała dziewczynkę po ciele – pośladkach, głowie, twarzy. Szarpała za lewą rękę - czytamy w komunikacie prokuratury.

Dziewczynka miała liczne obrażenia na całym ciele. Zauważono rozległe zasinienia (także na twarzy - z wybroczynami i nadżerkami), zadrapania, zaczerwienienia, ślady przypominające ugryzienia.

Kobieta usłyszała też zarzut udzielania nieodpłatnie marihuany. Do tego się przyznała, ale do znęcania się nad dzieckiem nie. Jest poczytalna. Tymczasowo przebywa w areszcie. Dziewczynka jest w pieczy zastępczej, ma ustanowionego reprezentanta w toczącym się postępowaniu karnym.

- W toku pozostaje postępowanie opiekuńcze zainicjowane przez prokuratora. Sąd z urzędu wszczął postępowanie o pozbawienie obojga rodziców małoletniej pokrzywdzonej władzy rodzicielskiej. Agnieszce W. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności - przekazuje w komunikacie prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

