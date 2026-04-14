Turyści i mieszkańcy będą musieli w sezonie obyć się bez leczniczych spacerów przy tężni

Marcin Glapiak/DW

Obecnie tężnia jest otwarta, ale nie spływa tam solanka/Fot. Miasto Inowrocław

W wakacje inowrocławska tężnia może być zamknięta - dowiedziało się Polskie Radio PiK. To w związku z kompleksowym remontem obiektu.

Obecnie tężnia jest otwarta, ale nie spływa tam solanka. Miasto w ostatnich miesiącach zmodernizowało pompy i automatykę obiektu, a teraz przymierza się do remontu niecek.



- Jest konieczny, nie ma innej możliwości, ponieważ nie możemy przy tym stanie niecek uruchomić tężni, czyli puścić solanki. Wartość tej inwestycji to około 5 milionów złotych. Nie ma mowy o pracach doraźnych, musimy niecki wybudować od podstaw - mówi Szymon Łepski zastępcą prezydenta Inowrocławia.



W związku z remontem tężni jeszcze w tym miesiącu mają być przyjęte zmiany w miejskim budżecie. Potem zostanie ogłoszony przetarg. Remont ruszy najwcześniej pod koniec maja i może potrwać nawet trzy miesiące, a to oznacza, że inowrocławskie tężnie będą udostępnione zwiedzającym dopiero pod koniec wakacji.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.