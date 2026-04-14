Kilka miesięcy trzeba czekać na wizyty u psychiatrów dziecięcych w Kujawsko-Pomorskiem [Temat Tygodnia]

2026-04-14, 14:30 Marcin Doliński/DW

Sławomir Biedrzycki

Lepiej jest z psychologami i terapeutami, przez nich dzieci są przyjmowane z dnia na dzień.

Na wizytę u psychiatry dzieci muszą czekać niekiedy kilka miesięcy.



- Niestety u nas w poradni kolejki także są - przyznaje Sławomir Biedrzycki, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu. - Kolejki do lekarzy psychiatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży, są długie. Nowe osoby zapisujemy teraz na wizyty dopiero na koniec roku. Nie ma kolejek do terapeutów, do psychoterapeutów czy do psychologów. Staramy się na bieżąco wszystkie dzieci przyjmować. W stanach ostrych, gdy natychmiastowe wsparcie jest niezbędne, np. kiedy pacjent ma myśli samobójcze - służymy pomocą w ambulatorium, a dzieci są konsultowane w ramach izby przyjęć szpitala: przez całą dobę, siedem dni w tygodniu te konsultacje się odbywają - dodaje.



Kolejki generują również przepisy. Żadna z trzech początkowych wizyt dziecka u lekarza psychiatry nie może trwać krócej niż godzinę. Jak mówi dyrektor, nie zawsze jest taka potrzeba, szczególnie podczas drugiej lub trzeciej wizyty.