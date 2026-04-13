Wypadek na DK 10 niedaleko Przyłubia. Dwie osoby zostały poszkodowane

2026-04-13, 22:15 DW

Utrudnienia na DK 10 w Przyłubiu

Jak ustaliło PR PiK, ranni odmówili przewiezienia do szpitala.

Do wypadku doszło ok. godz 21. Na DK 10 w okolicach Przyłubia zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Dwie osoby odniosły obrażenia, ale nie wyraziły zgody na przetransportowanie do szpitala - dowiedziało się PR PiK. Ruch odbywa się wahadłowo.