Wypadek na DK 10 w powiecie lipnowskim. Ranny trafił do szpitala

2026-04-13, 20:52 Bartosz Nawrocki/DW

Utrudnienia na DK 10 pod Lipnem

30-letni motocyklista wpadł do rowu na DK 10 w Kikole w powiecie lipnowskim - dowiedziało się PR PiK.

Po godz. 19 kierowca wyprzedzał inny pojazd, nie opanował motocykla i wypadł z drogi. Z obrażeniami został zabrany do szpitala we Włocławku. 30-latek był trzeźwy, to mieszkaniec powiatu lipnowskiego.

W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 23.