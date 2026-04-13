Opóźnienia pociągów. Na torach w pobliżu stacji Bydgoszcz-Wschód znaleziono ciało

2026-04-13, 20:08 Bartosz Nawrocki/DW

Nad ustaleniem okoliczności zdarzenia pracują policjanci i prokurator.

Śledczy ustalają okoliczności tragicznego zdarzenia.

Do 15 minut opóźnienia notują pociągi przejeżdżające przez stację Bydgoszcz-Wschód. Dotyczy to składów z Zakopanego do stacji Bydgoszcz Główna oraz z Bydgoszczy do Jabłonowa Pomorskiego. Dwa tory zostały wyłączone z ruchu po tym, jak znaleziono na nich ciało. Taką informację przekazał PR PiK rzecznik PKP PLK. Nad ustaleniem okoliczności zdarzenia pracują policjanci i prokurator.