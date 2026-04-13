Najpiękniejsze chełmińskie zabytki przejdą renowację. Miasto dostało na to górę pieniędzy

Brama Grudziądzka i Ratusz w Chełmnie przejdą renowację/Fot. Piotr Murawski

Jak poinformował Piotr Murawski, zastępca burmistrza Chełmna, miasto otrzymało ok. 16 milionów złotych z europejskiej kiesy na kompleksową renowację Ratusza i Bramy Grudziądzkiej.

- To zdecydowanie najtrudniejszy projekt w moim życiu, którego przygotowanie zajęło nam blisko 3 lata. Dziś wspólnie z burmistrzem Mariuszem Kędzierskim i Adamem Jendryczką, dyrektorem Muzeum Ziemi Chełmińskiej odebraliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzję o jego dofinansowaniu - napisał Piotr Murawski na facebookowym profilu.



Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.