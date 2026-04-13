Byli policjanci z Inowrocławia skazani. Jest wyrok po śmierci młodego mężczyzny

2026-04-13, 17:20 Tatiana Adonis/DW

Zapadł wyrok w sprawie brutalnej interwencji policjantów, która doprowadziła do śmierci 27-letniego Michała Sylwestruka.

Byli policjanci uznani winnymi doprowadzenia do śmierci 27-letniego Michała Sylwestruka - zostali skazani na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Przemysław D. usłyszał wyrok siedmiu, a Radosław P. sześciu lat więzienia.



- Dodatkowo sąd orzekł wobec nich dziesięcioletni zakaz służby w policji - powiedział Polskiemu Radiu PiK rzecznik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sędzia Krzysztof Dadełło.



Do dramatycznych wydarzeń doszło w maju 2024 roku w Inowrocławiu. Funkcjonariusze zostali wezwani do interwencji domowej. 27-latek demolował mieszkanie. Mężczyzna miał być mocno pobudzony. Policjanci podczas interwencji użyli siły i paralizatora. 27-latek stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Według ustaleń funkcjonariusze podczas interwencji przekroczyli uprawnienia. Działali niezgodnie z przepisami ustawy o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Policjanci zostali zatrzymani i natychmiast zwolnieni ze służby. Wyrok nie jest prawomocny.

