Byli policjanci z Inowrocławia skazani. Jest wyrok po śmierci młodego mężczyzny
Zapadł wyrok w sprawie brutalnej interwencji policjantów, która doprowadziła do śmierci 27-letniego Michała Sylwestruka.
- Dodatkowo sąd orzekł wobec nich dziesięcioletni zakaz służby w policji - powiedział Polskiemu Radiu PiK rzecznik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sędzia Krzysztof Dadełło.
Do dramatycznych wydarzeń doszło w maju 2024 roku w Inowrocławiu. Funkcjonariusze zostali wezwani do interwencji domowej. 27-latek demolował mieszkanie. Mężczyzna miał być mocno pobudzony. Policjanci podczas interwencji użyli siły i paralizatora. 27-latek stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Według ustaleń funkcjonariusze podczas interwencji przekroczyli uprawnienia. Działali niezgodnie z przepisami ustawy o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Policjanci zostali zatrzymani i natychmiast zwolnieni ze służby. Wyrok nie jest prawomocny.
Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.