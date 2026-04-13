Mieszkańcy Gniewkowa w niedzielę zdecydują o losie burmistrz i miejskich radnych

2026-04-13, 16:39 Marcin Glapiak/DW

Referendum odbędzie się już w tę niedzielę w 22 punktach na terenie gminy Gniewkowo/Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Inicjatorzy referendum w Gniewkowie zorganizowali dziś konferencję prasową - zachęcają do odwołania w niedzielę tamtejszej burmistrz i całej rady.

Burmistrz Gniewkowa - Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz - namawia, by nie brać udziału w głosowaniu. Jak podkreślają inicjatorzy, ważna będzie frekwencja.



- Żeby referendum w sprawie odwołania pani burmistrz się udało, zagłosować musi 2886 osób, połowa plus jedna osoba musi być za. W przypadku rady, do urn musi pójść ok. 3300 osób i podobnie: 50 proc. plus jedna osoba musi zagłosować za odwołaniem rady - mówi Tomasz Błaszczyk, jeden z inicjatorów. - Jeśli ktoś chce odwołania pani burmistrz, a nie chce odwołania rady, na karcie referendalnej dotyczącej rady miejskiej powinien zaznaczyć „nie”. To są osobne referenda - dodaje.



Referendum odbędzie się już w tę niedzielę w 22 punktach na terenie gminy Gniewkowo.