Pożar domu jednorodzinnego w Niemczu pod Bydgoszczą. Trwa akcja gaśnicza [aktualizacja]

2026-04-13, 15:14 Bartosz Nawrocki/KB, DW

W Niemczu akcja służb trwa od godz. 11. Po godz. 15 strażacy informowali, że może potrwać jeszcze kilka godzin/Fot. OSP Osielsko

Na miejscu pracowało początkowo 11, a teraz już 13 strażackich jednostek. Na razie nie wiadomo, jaka jest przyczyna pożaru.

Już 13 zastępów straży pożarnej pracuje przy dogaszaniu i rozbiórce elementów domu przy ul. Chełmońskiego w Niemczu. Jak przekazał PR PiK mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik straży pożarnej w Bydgoszczy, obecnie największym problemem jest ukryty pożar między podłogą w części użytkowej budynku a poddaszem. Ogień objął dużą powierzchnię. Nie ma osób poszkodowanych. Akcja służb prowadzona jest od ok. godz. 11. Po godz. 15 strażacy informowali, że może potrwać jeszcze kilka godzin.