Od Zbrodni Katyńskiej mija 86 lat, a synowie wciąż tęsknią za ojcami. Toruń pamięta [zdjęcia]

2026-04-13, 14:50 Michał Zaręba/KB

W Toruniu upamiętniono 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej/fot. Michał Zaręba

W uroczystości na Skwerze Dębów Katyńskich wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, uczniowie kombatanci i przedstawiciele stowarzyszenia rodzin katyńskich. Wśród nich Andrzej Barski, syn zamordowanego...

- Ojciec był w latach 30., po ukończeniu Szkoły Orląt w Dęblinie, pilotem 4. Pułku Lotniczego. To były lata niełatwe. Oczekiwaliśmy na powrót ojca. Wiedzieliśmy, że jest w obozie w Starobielsku, bo przyszły dwie wiadomości. Te uczucia, one mi cały czas towarzyszą od momentu, jak zabrakło ojca...





- Była to zbrodnia o charakterze politycznym i narodowościowym. Najliczniejszą grupę ofiar stanowiło prawie 15 tysięcy oficerów, podoficerów, szeregowych Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Jednak sowieckie kule dosięgły całą elitę naszego narodu: naukowców, prawników, nauczycieli, lekarzy, inżynierów i urzędników.





- Państwo trwa nie tylko dzięki instytucjom. Trwa dzięki pamięci o tych, którzy je tworzyli i za nie ginęli - mówił wicewojewoda Michał Koniuch.





Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie wystawy plenerowej pt. „Ostatni Przystanek Charków 1940–2025”.



Wiosną 1940 roku na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowano prawie 22 tysiące jeńców zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. 13 kwietnia 1943 roku o zbrodni dokonanej przez Sowietów poinformowali Niemcy.