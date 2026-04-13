Rezygnują z wizyt lekarskich bez słowa! Tak też się pogarsza stan służby zdrowia [Temat Tygodnia]

2026-04-13, 13:45 Marcin Doliński/KB

Pacjenci najczęściej zapominają, że powinni poinformować o swojej rezygnacji/fot. ilustracyjna, Pixabay

W naszym województwie, jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, w 2025 roku nie odbyło się aż 95 tysięcy wizyt. Pacjenci najczęściej zapominają, że powinni poinformować o swojej rezygnacji. I tak blokuje się miejsce dla kolejnej osoby. Kolejki do przychodni to „Temat Tygodnia" w Polskim Radiu PiK.

- Od stycznia do kwietnia tego roku mieliśmy zaplanowane 6042 wizyty, z których anulowano 1726 - mówi lekarz Krzysztof Wasiak, koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego Empatia w Świeciu. - To bardzo dużo, to ponad 25% wizyt, przy czym około 40% pacjentów nie informuje o tym, że nie przyjdzie na wizytę, co powoduje blokowanie kolejki. Gdyby była wiedza, że pacjent nie dotrze, można by było przyspieszyć przyjęcie kogoś innego. Jest to rosnący wskaźnik w skali kraju. Problemem są także pacjenci, którzy potwierdzają przyjście na wizytę, natomiast się na niej nie zjawiają, bo takie sytuacje również mają miejsce.



Więcej na ten temat w relacji Marcina Dolińskiego.