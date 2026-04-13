Kolizja na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. 71-latek został ukarany mandatem

2026-04-13, 11:47 Tatiana Adonis/KB

Zdjęcie z bydgoskiego systemu ITS

W poniedziałek przed południem doszło tam do zderzenia dwóch aut. Na miejscu pracowały m.in. dwa zastępy strażaków. Były utrudnienia w ruchu, ale obecnie nie ma już żadnych zatorów.

Znamy ustalenia policji po kolizji na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Wiadomo, że starszy mężczyzna jadący oplem, wjeżdżał na rondo od strony ulicy Jagiellońskiej.

Nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z fordem, którym od ulicy Bernardyńskiej jechała 34-letnia kobieta.



Nikt nie ucierpiał. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem, policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne obu aut.





