Kolizja na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. 71-latek został ukarany mandatem
W poniedziałek przed południem doszło tam do zderzenia dwóch aut. Na miejscu pracowały m.in. dwa zastępy strażaków. Były utrudnienia w ruchu, ale obecnie nie ma już żadnych zatorów.
Nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z fordem, którym od ulicy Bernardyńskiej jechała 34-letnia kobieta.
Nikt nie ucierpiał. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem, policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne obu aut.
