Niebezpieczna jazda 14-latka na jednym kole. Policja zareagowała bardzo zdecydowanie

2026-04-13, 11:11  Redakcja/KB
Wybryk nastolatka policjanci zauważyli na drodze publicznej w Świerkocinie/fot. KMP Grudziądz

Wybryk nastolatka policjanci zauważyli na drodze publicznej w Świerkocinie/fot. KMP Grudziądz

Wybryk nastolatka policjanci zauważyli na drodze publicznej w Świerkocinie. Dzięki szybkiej interwencji mundurowych przerwano niebezpieczny manewr, który mógł doprowadzić do poważnego zagrożenia w ruchu drogowym.

W wyniku podjętych działań 14-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące. To jednak nie koniec konsekwencji – za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym, który podejmie decyzję o dalszych środkach wychowawczych.

Od 3 marca 2026 roku w Polsce jazda na jednym kole po drogach publicznych, w strefach zamieszkania i ruchu jest zabroniona. Grozi za to mandat od 1500 do nawet 5000 złotych, utrata prawa jazdy na 3 miesiące oraz możliwe wyższe składki ubezpieczeniowe.

Nowy przepisy dotyczą artykułu 86c Kodeksu wykroczeń, który mówi o surowych karach za celowe oderwanie koła od nawierzchni. Grozi za to:
• Minimum 1500 zł grzywny za samo naruszenie (uniesienie koła).
• Minimum 2500 zł grzywny w przypadku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
• Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.

Policjanci przypominają, że drogi publiczne nie są miejscem do wykonywania niebezpiecznych ewolucji. Każde takie zachowanie stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno kierującego, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

