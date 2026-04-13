Strzelił z broni palnej w okno mieszkania! Sceny grozy na Wzgórzu Wolności

2026-04-13, 10:10  Monika Siwak/KB
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Bydgoska policja pod prokuratorskim nadzorem prowadzi śledztwo w sprawie ataku z użyciem broni palnej na mieszkanie położone przy ul. Beskidzkiej Bydgoszczy.

O ostrzale organy ścigania zostały powiadomione przez pokrzywdzoną, która w tym czasie była w domu.

Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło 3 kwietnia przy ul. Beskidzkiej. Podejrzany mężczyzna, stojąc na balkonie, oddał strzał w kierunku okna sąsiedniego mieszkania.
Pocisk, przedostając się do wnętrza, uszkodził rolety, ściany oraz szafę. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Policja zabezpieczyła dowody i ślady kryminalistyczne oraz przeprowadziła oględziny lokalu.

Niezwłocznie zidentyfikowano i ujęto sprawcę, który został doprowadzony do prokuratury. Przedstawiono mu zarzuty bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej oraz jej rodziny, zniszczenia mienia, a także posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Podejrzany się do nich nie przyznał.

Z uwagi na obawę matactwa procesowego oraz zagrożenie surową karą, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy.

źr. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy/www.gov.pl/

Mówi zastępczyni Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska

