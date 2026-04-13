Co dalej z „suchym portem" przeładunku towarów w podbydgoskim Emilianowie?

2026-04-13, 12:20  Katarzyna Bogucka
Terminal intermodalny ma ułatwić i przyspieszyć przewóz towarów wykorzystując różne opcje transportowe. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Terminal intermodalny ma ułatwić i przyspieszyć przewóz towarów wykorzystując różne opcje transportowe. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

To pytanie wciąż wraca po uchyleniu pierwszego kluczowego dla planowanej inwestycji rozstrzygnięcia. Przypomnijmy: orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylona została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy. To postanowienie wójta Nowej Wsi Wielkiej zaskarżyły 3 lata temu organizacje ekologiczne. Chodziło im m.in. o to, że nie powinien go wydawać wójt, tylko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

- Ten wyrok mnie trochę zaskoczył, bo Emilianowo jest tam bardzo potrzebne, potrzebne jest do rozwoju regionu - mówi wójt Nowej Wsi Wielkiej Zbigniew Wiśniewski.

- Mamy tutaj wszystko: będziemy mieli bardzo dobrą drogę ekspresową, mamy linię energetyczną o dużej mocy, bocznice kolejowe, linię kolejową i mamy teren. Nie musimy wyprowadzać ludzi z trzech, czterech wiosek, a to jest najgorsze, co może być. Tu mamy las, oczywiście szkoda lasu, no ale działamy pod inwestycję. Park Przemysłowy jest już za ciasny. (...). Wyroki sądu należy uznać. Oczywiście możemy z nimi dyskutować. Mam nadzieję, że to wszystko się jakoś rozstrzygnie i pojawią się poważni inwestorzy, którzy to sami dobrze załatwią (...). Nie ukrywajmy: trochę zabrakło też woli politycznej w tej sprawie. Wszystko musi być w naszym kraju trochę przegadane, czasami za bardzo przegadane, ale mam nadzieję, że to będzie zrobione - mówił wójt Wiśniewski.

  • Jeden z udziałowców spółki powstałej do zrealizowania portu - Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, odkupił decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji od likwidowanej spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo.
  • „W przypadku pojawienia się inwestora strategicznego przedsięwzięcia, jesteśmy gotowi na współpracę" - deklarują przedstawiciele Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wcześniej głównym udziałowcem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
  • Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję środowiskową dla inwestycji, ponieważ uznał, że ze względu na realizację przedsięwzięcia w zakresie linii kolejowych decyzję tę powinien był wydać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a nie wójt.
  • W przypadku kontynuacji projektu budowy drogowo-kolejowego punktu przeładunku towarów z portów morskich, trwające miesiącami uzgodnienia środowiskowe inwestycji trzeba by było zaczynać od nowa.
Więcej w relacji Moniki Siwak.

Relacja Moniki Siwak

Mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski

Pożar domu jednorodzinnego w Niemczu pod Bydgoszczą. Trwa akcja gaśnicza [aktualizacja]

Pożar domu jednorodzinnego w Niemczu pod Bydgoszczą. Trwa akcja gaśnicza [aktualizacja]

2026-04-13, 15:14
Od Zbrodni Katyńskiej mija 86 lat, a synowie wciąż tęsknią za ojcami. Toruń pamięta [zdjęcia]

Od Zbrodni Katyńskiej mija 86 lat, a synowie wciąż tęsknią za ojcami. Toruń pamięta [zdjęcia]

2026-04-13, 14:50
Rezygnują z wizyt lekarskich bez słowa Tak też się pogarsza stan służby zdrowia [Temat Tygodnia]

Rezygnują z wizyt lekarskich bez słowa! Tak też się pogarsza stan służby zdrowia [Temat Tygodnia]

2026-04-13, 13:45
Kolizja na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. 71-latek został ukarany mandatem

Kolizja na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. 71-latek został ukarany mandatem

2026-04-13, 11:47
Niebezpieczna jazda 14-latka na jednym kole. Policja zareagowała bardzo zdecydowanie

Niebezpieczna jazda 14-latka na jednym kole. Policja zareagowała bardzo zdecydowanie

2026-04-13, 11:11
Ważna informacja dla kuracjuszy i turystów. Będą zmiany w Ciechocinku

Ważna informacja dla kuracjuszy i turystów. Będą zmiany w Ciechocinku

2026-04-13, 10:45
Strzelił z broni palnej w okno mieszkania Sceny grozy na Wzgórzu Wolności

Strzelił z broni palnej w okno mieszkania! Sceny grozy na Wzgórzu Wolności

2026-04-13, 10:10
Bydgoski Tramwaj Wodny wznawia kursy po zimie. Jeden Słonecznik żegna się ze szlakiem

Bydgoski Tramwaj Wodny wznawia kursy po zimie. Jeden „Słonecznik" żegna się ze szlakiem

2026-04-13, 09:57
Viktor Orban traci władzę. Wynik wyborów na Węgrzech komentuje prof. Miklós Mitrovits [Rozmowa Dnia]

Viktor Orban traci władzę. Wynik wyborów na Węgrzech komentuje prof. Miklós Mitrovits [„Rozmowa Dnia"]

2026-04-13, 09:00

