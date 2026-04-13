Bydgoski Tramwaj Wodny wznawia kursy po zimie. Jeden „Słonecznik" żegna się ze szlakiem

Rejsy po Brdzie rozpoczną się w maju, jednak już rozpoczęła się sprzedaż biletów. W tym roku na szlak nie wypłynie jeden z dwóch „Słoneczników", któremu wygasło tzw. świadectwo zdolność żeglugowej. Jego ponowne uzyskanie wiąże się z koniecznością modernizacji, która byłaby już zbyt kosztowna. Na szczęście jest jeszcze jednostka MS Bydgoszcz.

Do wyboru będą w tym roku dwie trasy ze startem i metą przy Rybim Rynku . Podobnie jak w poprzednim sezonie, nie będzie można wsiadać i wysiadać na przystanku przy hotelu Słoneczny Młyn, gdzie statek będzie zawracał.





Linia Staromiejska (pięć rejsów dziennie, pierwszy o godzinie 11.20)





Podczas podróży mija się m.in. bydgoską katedrę, Operę Nova oraz Wyspę Młyńską. Statek przepływa również obok zabytkowej śluzy trapezowej i przechodzi śluzowanie w odnowionej Śluzie Miejskiej. Na trasie nie zabraknie także widoku na majestatyczny budynek dawnej Dyrekcji Kolei.





Linia Słoneczna (dwa rejsy dziennie, pierwszy o godzinie 10.00)





Trasa prowadzi w dół rzeki, mijając Trasę Uniwersytecką oraz obiekty sportowe. Przy hotelu Słoneczny Młyn statek zawraca i kieruje się w stronę Wyspy Młyńskiej.





Rejs Linią Staromiejską kosztuje 35 i 30 złotych (ulgowy). Krótsza, a więc i nieco tańsza, jest Linia Słoneczna, na którą bilety kosztują 30 i 25 złotych (ulgowy).





W tym roku trasy obsługiwać będzie tylko jeden ze „Słoneczników”. Drugiemu wygasło świadectwo zdolności żeglugowej; aby je uzyskać, musiałby przejść długą i kosztowną modernizację. Generalnego remontu wymagać będzie w przyszłym roku także drugi, starszy „Słonecznik”, który ma już 18 lat.





Trasy rejsów, Słoneczna i Staromiejska, obsługiwane będą statkiem „Słonecznik” o napędzie elektrycznym. Jednostka zabiera na pokład do 28 pasażerów. Trasa Szlakiem Śluz oraz rejsy do Brdyujścia (oraz okazjonalnie pozostałe trasy) obsługiwane będą statkiem MS Bydgoszcz, który zabiera na pokład 12 pasażerów.





