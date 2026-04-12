86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej uczczono przed kościołem na bydgoskich Glinkach

2026-04-12, 15:29  Monika Siwak / TB
Uroczystości odbyły się pod kościołem na bydgoskich Glinkach. / Fot. Monika Siwak

Wiosną 1940 roku na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowano prawie 22 tysiące jeńców zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski.

- Zbrodnia Katyńska to nieulegający przedawnieniu akt sowieckiego ludobójstwa dokonany na elicie Państwa Polskiego - twierdzi dr Marek Szymaniak, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Żołnierze, lekarze, policjanci, profesorzy, prawnicy, księża, nauczyciele, inżynierowie. Skrępowani, po strzale w tył głowy, byli wrzucani do dołów w lesie. W PRL-u ich rodziny nie mogły mówić kto i gdzie ich zabił.

- Niech pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej uczy nas szacunku dla drugiego człowieka, niech przypomina, do czego prowadzi pogarda, kłamstwo i nienawiść - mówi Magdalena Wolska, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy.

  • 13 kwietnia 1943 roku o zbrodni dokonanej przez Sowietów poinformowali Niemcy.

Relacja Moniki Siwak

