W Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej można postrzelać z broni

2026-04-12, 17:31 Monika Siwak / TB

W bydgoskiej strzelnicy dostępnych jest 6 stanowisk strzeleckich. / Fot. Monika Siwak

Strzelnicę otwarto w sobotę (11.04.) w fordońskim campusie uczelni. Do dyspozycji zainteresowanych jest 50 sztuk broni.

- To najbardziej nowoczesny obiekt w naszym województwie - twierdzi Tomasz Jaromin, właściciel Strzelnicy Bydgoszcz. - Dysponujemy 25-metrową osią i 6 stanowiskami strzeleckimi. Możemy strzelać zarówno z broni sportowej małokalibrowej, jak i z karabinów. Cele mogą się do nas przybliżać lub oddalać. Nasza oferta skierowana jest do osób, które mają pozwolenie na broń, a także do takich, które chciałyby spróbować. Głownie uczymy strzelać.



Na razie trzeba umawiać się telefonicznie. Strzelnica początkowo będzie czynna tylko w weekendy.