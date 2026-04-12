W Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej można postrzelać z broni

2026-04-12, 17:31  Monika Siwak / TB
W bydgoskiej strzelnicy dostępnych jest 6 stanowisk strzeleckich. / Fot. Monika Siwak

Strzelnicę otwarto w sobotę (11.04.) w fordońskim campusie uczelni. Do dyspozycji zainteresowanych jest 50 sztuk broni.

- To najbardziej nowoczesny obiekt w naszym województwie - twierdzi Tomasz Jaromin, właściciel Strzelnicy Bydgoszcz. - Dysponujemy 25-metrową osią i 6 stanowiskami strzeleckimi. Możemy strzelać zarówno z broni sportowej małokalibrowej, jak i z karabinów. Cele mogą się do nas przybliżać lub oddalać. Nasza oferta skierowana jest do osób, które mają pozwolenie na broń, a także do takich, które chciałyby spróbować. Głownie uczymy strzelać.

Na razie trzeba umawiać się telefonicznie. Strzelnica początkowo będzie czynna tylko w weekendy. Szczegóły TUTAJ.

Relacja Moniki Siwak

Prawosławni w cerkwiach celebrują Wielkanoc, swoje najważniejsze święto

Prawosławni w cerkwiach celebrują Wielkanoc, swoje najważniejsze święto

2026-04-12, 20:22
86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej uczczono przed kościołem na bydgoskich Glinkach

86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej uczczono przed kościołem na bydgoskich Glinkach

2026-04-12, 15:29
Nie godzimy się na kłamstwa. Oświadczenie senatora Tomasza Lenza i jego żony

„Nie godzimy się na kłamstwa!". Oświadczenie senatora Tomasza Lenza i jego żony

2026-04-12, 12:41
Płynęli Wdą i wyciągali śmieci z rzeki. Wielkie sprzątanie Borów Tucholskich

Płynęli Wdą i wyciągali śmieci z rzeki. Wielkie sprzątanie Borów Tucholskich

2026-04-12, 11:31
Dachowanie samochodu osobowego na A1 w Kujawsko-Pomorskiem

Dachowanie samochodu osobowego na A1 w Kujawsko-Pomorskiem

2026-04-12, 08:28
Jarosław Kaczyński w Bydgoszczy: Potrzebny jest projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Jarosław Kaczyński w Bydgoszczy: Potrzebny jest projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

2026-04-11, 19:35
Zderzenie dwóch samochodów na Moście Fordońskim w Bydgoszczy. Kto zawinił

Zderzenie dwóch samochodów na Moście Fordońskim w Bydgoszczy. Kto zawinił?

2026-04-11, 17:46
Dziennikarstwo to nasza misja. Opowiadamy Wam o tym, wystartowaliśmy w Dniu Radia

Dziennikarstwo to nasza misja. Opowiadamy Wam o tym, wystartowaliśmy w Dniu Radia

2026-04-11, 15:30
Wielkie wyścigi w Koronowie Dla każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower [zdjęcia]

Wielkie wyścigi w Koronowie! „Dla każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower” [zdjęcia]

2026-04-11, 11:02

