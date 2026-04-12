Płynęli Wdą i wyciągali śmieci z rzeki. Wielkie sprzątanie Borów Tucholskich

2026-04-12, 11:31 Marcin Doliński/MG

Wolontariusze sprzątali Bory Tucholskie/fot. Marcin Doliński

Kilkudziesięciu wolontariuszy sprzątało Bory Tucholskie. Robili to z kajaków we Wdeckim Parku Krajobrazowym.

- Jest nadzieja, że choć część kajakarzy się zreflektowała i nie śmieci aż w tak dużym stopniu, jak wcześniej – mówił jeden ze sprzątających.



- Branża turystyczna, związana z kajakami, a przede wszystkim ludzie, którzy kochają rzekę, pojawili się dziś i pomogą nam posprzątać pamiątki, których tu sobie nie życzymy – dodał Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.



