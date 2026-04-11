Zderzenie dwóch samochodów na Moście Fordońskim w Bydgoszczy. Kto zawinił?

2026-04-11, 17:46  Agata Raczek/MG
Działania funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia już się zakończyły

Działania funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia już się zakończyły

Niezachowanie bezpiecznej odległości było przyczyną popołudniowej kolizji na Moście Fordońskim w Bydgoszczy - ustalili funkcjonariusze.

- Chwilę przed godz. 15.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na Moście Fordońskim – mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów. – Jak ustalili policjanci, 27-latek kierujący Volkswagenem Golfem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego BMW, przez co najechał na jego tył. Policjanci sprawdzili trzeźwość obu kierujących i nie mieli co do tego żadnych zastrzeżeń. Na sprawcę nałożyli mandat karny.

Działania funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia już się zakończyły. 

Mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów

Jarosław Kaczyński w Bydgoszczy: Potrzebny jest projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Jarosław Kaczyński w Bydgoszczy: Potrzebny jest projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

2026-04-11, 19:35
Dziennikarstwo to nasza misja. Opowiadamy Wam o tym, wystartowaliśmy w Dniu Radia

Dziennikarstwo to nasza misja. Opowiadamy Wam o tym, wystartowaliśmy w Dniu Radia

2026-04-11, 15:30
Wielkie wyścigi w Koronowie Dla każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower [zdjęcia]

Wielkie wyścigi w Koronowie! „Dla każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower” [zdjęcia]

2026-04-11, 11:02
Czy, żeby zostać dobrym, zawodowym piłkarzem trzeba zacząć trenować bardzo wcześnie

Czy, żeby zostać dobrym, zawodowym piłkarzem trzeba zacząć trenować bardzo wcześnie?

2026-04-11, 09:33
Most w Koronowie w sezonie nie dla rowerzystów To zła, ale też dobra informacja

Most w Koronowie w sezonie nie dla rowerzystów! To zła, ale też dobra informacja

2026-04-11, 08:00
Dziś w nocy nastaną zmiany na Placu Skalskiego w Toruniu [mapka]

Dziś w nocy nastaną zmiany na Placu Skalskiego w Toruniu [mapka]

2026-04-10, 20:50
Ostatnia droga dr Cecylii Iwaniszewskiej, pierwszej absolwentki astronomii na UMK [zdjęcia]

Ostatnia droga dr Cecylii Iwaniszewskiej, pierwszej absolwentki astronomii na UMK [zdjęcia]

2026-04-10, 20:33
Zwrot akcji w sprawie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage: spór o wielkie pieniądze

Zwrot akcji w sprawie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage: spór o wielkie pieniądze

2026-04-10, 19:20
W Toruniu było aktywnie i na sportowo Festyn prozdrowotny Zdrowolandia

W Toruniu było aktywnie i na sportowo! Festyn prozdrowotny „Zdrowolandia”

2026-04-10, 19:20

