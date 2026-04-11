Zderzenie dwóch samochodów na Moście Fordońskim w Bydgoszczy. Kto zawinił?

2026-04-11, 17:46 Agata Raczek/MG

Niezachowanie bezpiecznej odległości było przyczyną popołudniowej kolizji na Moście Fordońskim w Bydgoszczy - ustalili funkcjonariusze.

- Chwilę przed godz. 15.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na Moście Fordońskim – mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów. – Jak ustalili policjanci, 27-latek kierujący Volkswagenem Golfem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego BMW, przez co najechał na jego tył. Policjanci sprawdzili trzeźwość obu kierujących i nie mieli co do tego żadnych zastrzeżeń. Na sprawcę nałożyli mandat karny.



Działania funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia już się zakończyły.