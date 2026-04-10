Dziś w nocy nastaną zmiany na Placu Skalskiego w Toruniu [mapka]

2026-04-10, 20:50  Monika Kaczyńska/DW
Tymczasowe zmiany w toruńskiej komunikacji/Fot. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu

W związku z remontem nawierzchni na przejeździe torowo-drogowym od godziny 3 (dziś w nocy) do 15. (jutro) wschodnia część Placu Skalskiego zostanie całkowicie wyłączona z ruchu.

Dla kierowców jadących z Bydgoszczy do ulicy Szosa Okrężna wyznaczono objazd ulicami Szosa Bydgoska i Broniewskiego. Inaczej będzie też funkcjonowała komunikacja miejska. W godzinach od 4 do 15 od skrzyżowania ulic Reja i Broniewskiego do pętli Motoarena zostanie wstrzymany ruch tramwajowy. Będą obowiązywały zmiany:

  • linia nr 2 od przystanku Sztuki Piękne zostaje przekierowana na pętlę Uniwersytet,
  • linie nr 3 i 5 w kierunku pętli Motoarena będą kursować na skróconej trasie do przystanku Zajezdnia Tramwajowa.
  • linie nr 3 (w kierunku Heweliusza) i 5 (w kierunku Olimpijska) będą kursowały od przystanku Reja 05 zgodnie z rozkładem jazdy,
  • na odcinku od Ronda Hoffmanna do pętli przy Motoarenie zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa ZT2,
  • autobusy zatrzymywać się będą na przystankach w okolicy przystanków tramwajowych,
  • autobusy linii 34 jadące z Rubinkowa w kierunku Placu Skalskiego pojadą objazdem ul. Szosa Bydgoska-Pera Jonssona-Łukasiewicza,
  • autobusy linii 40, 131, 132 jadące z Portu Drzewnego w kierunku Placu Skalskiego pojadą objazdem ul. Pera Jonssona-Łukasiewicza.

