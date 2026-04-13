Ważna informacja dla kuracjuszy i turystów. Będą zmiany w Ciechocinku

2026-04-13, 10:45 Radosław Jagieła/DW

Wszystkie prace remontowe mają zakończyć się 24 kwietnia/Fot. uzdrowiskociechocinek.pl

Trwają prace konserwacyjne przy tężni numer 1 od strony Parku Tężniowego w Ciechocinku. To jeden z elementów przygotowań do zbliżającego się sezonu turystycznego.

- Staramy się, aby w jak najmniejszym stopniu powodować uciążliwości dla turystów. Blisko 90 proc. obszaru tężni będzie dostępne. Wygrodzone są jedynie miejsca, gdzie trwają prace - mówi Bartosz Mińkowski, specjalista do spraw jakości w Uzdrowisku Ciechocinek.



Wszystkie prace remontowe mają zakończyć się do 24 kwietnia. Obecnie czynne są inhalatorium w tężni numer 2 i wszystkie tarasy widokowe. Za korzystanie z terenu wokół tężni trzeba będzie płacić w sezonie od piątku do niedzieli.



