Czy, żeby zostać dobrym, zawodowym piłkarzem trzeba zacząć trenować bardzo wcześnie?

2026-04-11, 09:33 Monika Siwak/DW

Trener, dyrektor sportowy Bydgoskiego Klubu Sportowego Chemik Łukasz Jankowski/Fot. Nadesłane

- By osiągnąć coś w piłce, nie zawsze trzeba zaczynać w wieku kilku lat - mówi trener, dyrektor sportowy Bydgoskiego Klubu Sportowego Chemik Łukasz Jankowski.

Lamine Yamal, Złote dziecko FC Barcelony, najmłodszy piłkarz tego Klubu, który zadebiutował w pierwszym składzie zaledwie jako piętnastolatek, mając 7 lat zamieszkał w Akademii FC Barcelony La Masii. W podobnym wieku treningi zaczął jego obecny kolega z drużyny, najlepszy polski piłkarz Robert Lewandowski.



Trener Łukasz Jankowski zauważa, że często młodzi piłkarze z mniejszych ośrodków, gdzie trenowali mniej intensywnie, trafiając w wieku 15 lat do większych klubów, są lepsi od rówieśników pod względem przygotowania ogólnego, bo nie są wypaleni, mają wciąż dużo radości z grania.



Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.