Most w Koronowie w sezonie nie dla rowerzystów! To zła, ale też dobra informacja

2026-04-11, 08:00 Tomasz Kaźmierski/DW

Trzeba zarzucić w tym sezonie pomysł na przejażdżkę urokliwą przeprawą, ale za to skarpa doczeka się umocnienia.

Władze gminy Koronowo poinformowały, że od poniedziałku, 13 kwietnia zamknięta zostanie ścieżka i przejazd przez most byłej kolejki wąskotorowej udostępniony obecnie rowerzystom. Powodem są prace przy umocnieniu skarpy, na której przeprawa się znajduje.



W komunikacie czytamy, że „planowo prace mają zakończyć się w sierpniu”. A ponadto:



Przyjęty termin wykonania prac jest optymalny dla tego typu inwestycji. Pamiętajmy, że jest to teren czynnego osuwiska. Prace ziemne i zabezpieczające należy więc prowadzić w okresach niskich opadów. Ograniczamy w ten sposób ryzyko zwiększenia uwodnienia gruntu, które mogłyby aktywować procesy osuwiskowe. W związku z prowadzonymi robotami, ścieżka rowerowa na odcinku Okole-Koronowo będzie czasowo zamknięta z uwagi na konieczność wykorzystania jej jako drogi dojazdowej. W konsekwencji most również będzie wyłączony z użytkowania. Faktyczny termin udostępnienia ścieżki może ulec skróceniu, w zależności od postępu prac.



Trasy alternatywne wiodą przez Stopkę i Stary Dwór.