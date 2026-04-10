Ostatnia droga dr Cecylii Iwaniszewskiej, pierwszej absolwentki astronomii na UMK [zdjęcia]

2026-04-10, 20:33 Michał Zaręba/DW

Torunianie, bliscy, przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz władz miasta pożegnali dr Cecylię Iwaniszewską/Fot. Michał Zaręba

Torunianie, bliscy, przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz władz miasta pożegnali dr Cecylię Iwaniszewską - pierwszą absolwentkę astronomii na UMK, cenioną badaczkę, wieloletnią pracowniczkę Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, działaczkę społeczną i popularyzatorkę nauki.

- Dr Cecylia Iwaniszewska z domu Łubieńska urodziła się 24 listopada 1928 r. w Warszawie. Była absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Bydgoszczy. W grudniu 1945 r. rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku matematyka. Astronomią zainteresowała się pod wpływem prof. Wilhelminy Iwanowskiej. Studia ukończyła jako pierwszy absolwent kierunku astronomia - wspominają przyjaciele z uczelni.



Dziś odbył się pogrzeb badaczki. Spoczęła na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.



Tak wspominają ją Torunianie:



- Jestem emerytowanym matematykiem. Panią Iwaniszewską znałam nieomal od urodzenia, bo to mama moich kolegów szkolnych. Piękna postać, pozostawałyśmy przez lata w zażyłości - mówiła Bogumiła Klemp-Dyczek.



- Zawsze była obecna na każdym uniwersyteckim wydarzeniu, często przychodziła na nie piechotą. Także ja osobiście ją zapamiętam jako wulkan energii zamknięty w bardzo kruchym ciele i osobę, która właściwie uznaje uniwersytet za swoje życie - mówił prorektor UMK prof. Radosław Sojak.



- Kochała Toruń, kochała ludzi i kochała najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polskę. A z moich ostatnich wspomnień to chyba to najpiękniejsze i najcenniejsze - powiedziała do mnie: Panie Michale, czy moglibyśmy sobie mówić po imieniu? Ja jestem Cecylia. Powiedziałem: Jestem Michał, jestem wzruszony, zaszczycony. To dla mnie piękny moment - mówił były prezydent Torunia, radny Michał Zaleski.



